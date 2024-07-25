Trabzonspor, hata yapmadan Ruzomberok'u 2-0'lık skor ile mağlup etti!

25 Temmuz 2024 21:22 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 22:07

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk oldu.

Ruzomberok Stadyumu'nda oynanan maçta ilk yarıyı Trabzonspor oyuna hükmetti.

39. dakikada sağ çaprazdan Edin Visca'nın ortaladığı pasa Trezeguet'in düzgün vuruşuyle bordo-mavili ekip 1-0 öne geçerek ilk yarıyı tamamladı.

İkinci yarıda iki takımda kontrollü oyun oynadı. Trabzonspor'da 67. dakikada oyuna giren Cihan Çanak 90+1. dakikada uzaktan vurduğu şut ile harika bir gole imza atarak takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu gol maçın sonucunu belirledi.

GELECEK TUR RAKİPLERİ BELLİ

Eşleşmenin rövanşı 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Abdullah Avcı'nın öğrencileri tur atlaması halinde Wisla Krakow - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Elenmesi halinde ise Konferans Ligi 3. eleme turunda Hajduk Split - HB Torshavn eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.

İLK 11'LER

Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Chobot

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Draguş

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Lavrincik'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

39. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan aldığı topla ceza sahasına giren Visca'nın içeri çevirdiği topu, altıpas üzerinde tamamlayan Trezeguet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

66. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda topu önünde bulan Maly'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

77. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

79. dakikada sağ taraftan Eren Elmalı ve Bardhi'yi çalımlayarak ceza sahasına giren Bod'a'nın şutunda, top uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ taç çizgisine yakın bölgede rakiplerinden sıyrılan Cihan Çanak, ceza sahası dışı sağ çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.