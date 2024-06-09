Son dakika! A Milli Takım'da 2 futbolcudan kötü haber! İdmana çıkamadılar

09 Haziran 2024 13:22 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 13:41

Ampute Milli Futbol Takımımız, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu

Ampute Milli Futbol Takımımız, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu

A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) hazırlıklarını Polonya'da sürdürüyor. Yarın özel maçta Polonya A Milli Takımı ile kozlarını paylaşacak olan ay-yıldızlı takım, bugün yaptığı antrenmana 2 isimden yoksun çıktı.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Zeki Çelik sakatlığı, Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle katılmadı. Sağlık ekibinin iki yıldızın tedavisini sürdürdüğü ifade edildi.

Öte yandan milliler, Polonya maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Polonya'nın Opalenica Kasabası'ndaki kamp tesisinde Teknik Direktör Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı.

VARŞOVA YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Milli Takım bugün TSİ 16.30'da ise hava yoluyla Poznan'dan Varşova'ya gidecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Samet Akaydin, maçın oynanacağı PGE Narodowy Stadyumu'nda TSİ 19.15'te basın toplantısı düzenleyecek.