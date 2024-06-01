Son dakika! A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkartıldı

01 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 11:57

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'a kötü haber geldi. Enes Ünal sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Enes Ünal dışında A Milli Takım'da forvet pozisyonda görev alabilecek üç isim bulunuyor. Cenk Tosun, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy'a ek olarak Barış Alper Yılmaz da zaman zaman Milli Takım'a forvette görev yaptı.

"SOL AYAK BAŞPARMAĞINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal’ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes’in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı" denildi.