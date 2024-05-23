Son dakika! Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
23 May 2024 18:34 - Güncelleme : 23 May 2024 18:38
Son dakika... Fenerbahçe'de Ali Koç ile seçim yarışına girecek Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu. İşte o isimler...
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım yönetim kurulu listesini Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti.
Aziz Yıldırım'ın listesindeki isimler belli oldu.
ASİL
Mithat Yenigün
Mahmut Uslu
Cengiz Erdem
Nihat Özbağı
İlhan Ekşioğlu
Mehmet İman
Önder Fırat
Fatih Öztürk
Murat Salar
Batuhan Özdemir
Ömer Onan
Hande Tibuk
Ahmet Özokur
YEDEK
Emin Selim Akgül
Mustafa Aydın Acun
Emrah Tünay
Mehmet Engin Özturan
Kemal Fatih Aslan
Berkay Erdim
Tuna Akın
Kaynak: NTV Spor