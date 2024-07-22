Son dakika! Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!

22 Temmuz 2024 17:29 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:35

Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna katan Beşiktaş, genç kalecisi Emre Bilgin'i 1 yıllığına İstanbul ekibine kiraladı.

BEŞİKTAŞ AYRILIĞI DUYURDU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin, 2024-25 sezonu sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Emre Bilgin’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

13 MAÇTA FORMA GİYDİ

20 yaşındaki genç kalecinin güncel piyasa değeri 325 bin euro civarında gösteriliyor.

Emre Bilgin, geçtiğimiz sezonu da Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirmiş ve 13 maçta forma giymişti.