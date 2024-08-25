Son dakika | Beşiktaş transfer atağında! Felix Uduokhai'yi açıkladılar

25 Ağustos 2024 14:32 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 14:40

Fenerbahçe PSG'li stoperin peşinde! Beşiktaş ve Galatasaray'ın da listesinde

Fenerbahçe PSG'li stoperin peşinde! Beşiktaş ve Galatasaray'ın da listesinde

Beşiktaş transfer çalışmalarında bir ismi daha kadrosuna katmak üzere. Siyah-beyazlı kulüp son olarak Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'yi İstanbul'a getiriyor. Kulüpten yapılan açıklamada, Uduokhai’yi taşıyan uçağın, bu akşam saat 22.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacağı bilgisine yer verildi.

FELIX UDUOKHAI KİMDİR?

Futbola Alman ekibi Aue'nin altyapısında başlayan Uduokhai, sonrasında profesyonel kariyerine 1860 Münih ve Wolfsburg formaları ile devam etti. 2019'da Augsburg'a kiralık olarak gönderilen 26 yaşındaki futbolcu, ertesi sezon bu takıma bonservisiyle birlikte transfer oldu.

Kariyeri boyunca forma giydiği 251 resmi karşılaşmada 12 gol ve 1 asist kaydeden Uduokhai, görüşmelerde bir son dakika sürprizi yaşanmazsa Beşiktaş'ın bu sezonki 7. transferi olacak.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde daha önce Emirhan Topçu, Can Keleş, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Cher Ndour'u kadrosuna katmıştı.