Son dakika | Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 14:10 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:24
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi FK Partizan (SRB) / FC Lugano (SUI) eşleşmesi galibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan - FC Lugano eşleşmesi galibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda ilk maçlar 22 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 29 Ağustos’ta oynanacak.
BEŞİKTAŞ, PARTİZAN'A HİÇ KAYBETMEDİ
Beşiktaş, Sırbistan ekibi Partizan ile daha önce 4 kez karşılaştı ve bu maçların 3'ünü kazanırken 1'inde de berabere kaldı.
KARTAL, LUGANO İLE İKİ KEZ KARŞILAŞTI
Beşiktaş, Lugano ile geçen sezon Konferans Ligi grubunda karşılaşmıştı. Beşiktaş deplasmandaki maçı 2-0 kazanırken, evindeki maçta 3-2 mağlup oldu.
Kaynak: tgrthaber.com