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Son dakika | Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 14:10 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:24
Son dakika | Beşiktaş&#039;ın Avrupa Ligi&#039;ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi FK Partizan (SRB) / FC Lugano (SUI) eşleşmesi galibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan - FC Lugano eşleşmesi galibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda ilk maçlar 22 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 29 Ağustos’ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ, PARTİZAN'A HİÇ KAYBETMEDİ

Beşiktaş, Sırbistan ekibi Partizan ile daha önce 4 kez karşılaştı ve bu maçların 3'ünü kazanırken 1'inde de berabere kaldı.

KARTAL, LUGANO İLE İKİ KEZ KARŞILAŞTI

Beşiktaş, Lugano ile geçen sezon Konferans Ligi grubunda karşılaşmıştı. Beşiktaş deplasmandaki maçı 2-0 kazanırken, evindeki maçta 3-2 mağlup oldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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