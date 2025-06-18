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 | Suat Vilgen

Son dakika | Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Arda Turan sürprizi

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu kuraları çekildi. Bu kulvardaki temsilcimiz Beşiktaş, Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere maçının galibiyle karşılaşacak.

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Son dakika | Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Arda Turan sürprizi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 14:21

Süper Lig'de geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Beşiktaş, böylece turu Shakhtar'ın geçmesi bu takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Arda Turan'ın da rakibi olacak.

Son dakika | Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Arda Turan sürprizi

İŞTE EŞLEŞMELER

Anderlecht - Spartak Trnava/Hacken galibi

Sheriff/Priştina - Utrecth

Midtjylland - Hibernian

BEŞİKTAŞ - Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere galibi

Son dakika | Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Arda Turan sürprizi
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İLK MAÇ 24 TEMMUZ'DA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş karşılaşmasını ise 31 Temmuz'da oynayacak.

ETİKETLER
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#Futbol
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