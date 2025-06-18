Son dakika | Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Arda Turan sürprizi

İstanbul
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu kuraları çekildi. Bu kulvardaki temsilcimiz Beşiktaş, Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere maçının galibiyle karşılaşacak.
Süper Lig'de geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Beşiktaş, böylece turu Shakhtar'ın geçmesi bu takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Arda Turan'ın da rakibi olacak.
Anderlecht - Spartak Trnava/Hacken galibi
Sheriff/Priştina - Utrecth
Midtjylland - Hibernian
BEŞİKTAŞ - Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere galibi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş karşılaşmasını ise 31 Temmuz'da oynayacak.