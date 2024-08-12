Son dakika | Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Francisco Montero'nun sözleşmesi feshedildi!

12 Ağustos 2024 10:59 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:07

Yeni sezon öncesi transferi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı.

Siyah-beyazlılar, Francisco Montero'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

"SÖZLEŞME KARŞILIKLI ANLAŞARAK FESHEDİLDİ"

Beşiktaş Kulübü'nde yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

2020-2021 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta toplam 46 maça çıkan İspanyol savunma oyuncusu, 2 gol kaydetti.