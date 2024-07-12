Son dakika | Ciro Immobile Beşiktaş'ta! İstanbul'a geliş saati belli oldu

12 Temmuz 2024 13:42 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 13:52

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Beşiktaş, bu hedef doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.

Hasan Arat yönetimi, hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

CİRO IMMOBİLE BEŞİKTAŞ'TA: 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI!

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Beşiktaş, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Lazio kaptanı Ciro Immobile ile anlaşma sağladı. Oyuncu 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

İtalyan forvetin Beşiktaş için bugün yola çıkacağı ve saat 21.45'te İstanbul'da olacağı ifade edildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, kamptan ayrılarak Ciro Immobile transferi için İtalya’ya gitti.

6 MİLYON EURO KAZANACAK

Siyah-beyazlıların 2 yıllık anlaşma sağlanan yıldız golcüye senelik net 6 milyon Euro ücret ödeyeceği kaydedildi.

Bonservis bedelinin de 5 milyon euro civarında olması bekleniyor.

CİRO IMMOBİLE KİMDİR?

İtalya'da, Sanernitana, Sorrento ve Juventus altyapılarında yetişen Ciro Immobile, AC Siena'da profesyonel oldu.

Juventus, Grosseto, PEscara, Genoa, Torino, Boruusia Dortmund, Sevilla ve Lazio'da forma giydi. Immobile, son olarak 9.45 milyon Euro karşılığında 2016'da transfer olduğu Lazio'da takım kaptanlığına kadar yükseldi.

43 MAÇTA 11 GOL-1 ASİST

2023-24 sezonunda 43 maça çıkan 34 yaşındaki İtalyan santrfor, 11 gol atarken 1 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan İtalyan yıldızın Lazio ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyordu.