Tgrt Haber
Haberler>Spor>TFF Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa karşılaşmasının tarihini açıkladı

TFF Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa karşılaşmasının tarihini açıkladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Temmuz 2024 19:26 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 19:42
TFF Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa karşılaşmasının tarihini açıkladı

Son dakika haberi... Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa'nın tarihi ve maçın oynanacağı stat belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının 3 Ağustos, saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır" denildi.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...