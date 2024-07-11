TFF Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa karşılaşmasının tarihini açıkladı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Temmuz 2024 19:26 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 19:42
Son dakika haberi... Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa'nın tarihi ve maçın oynanacağı stat belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının 3 Ağustos, saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır" denildi.
Kaynak: tgrthaber.com