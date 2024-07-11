Son dakika! Galatasaray'a FIFA'dan Tete cezası! 

11 Temmuz 2024 18:54 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 19:17

Galatasaray maç takvimi 2024-2025! Trendyol Süper Lig fikstürüne göre Galatasaray 11. haftayı bay geçecek

Galatasaray maç takvimi 2024-2025! Trendyol Süper Lig fikstürüne göre Galatasaray 11. haftayı bay geçecek

FIFA'dan Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Tete transferi için ceza geldi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle 2.5 milyon euro ceza ödemesine hükmetti.

Sarı-kırmızı ekipten şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.

NE YAŞANMIŞTI?

Brezilyalı futbolcu Tete, Ukrayna'da çıkan savaşı gerekçe göstererek Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, bunun üzerine Tete'nin bonservissiz ayrılması nedeniyle Galatasaray aleyhine dava açmıştı.