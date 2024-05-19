Son dakika! Dev derbi öncesi ortalık karıştı! Futbolcular birbirine girdi
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
19 May 2024 17:58 - Güncelleme : 19 May 2024 19:01
Son dakika haberi... Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi tansiyon arttı. İki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Cimbom kazanması veya berabere kalması halinde taraftarı önünde şampiyonluğunu ilan edecek. Kanarya'nın kazanması halinde şampiyon son hafta belli olacak.
MERT HAKAN YANDAŞ'IN HAREKETİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
Fenerbahçeli futbolcular maç önü ısınmaya çıktı ve taraftarlarını selamladı. O anlarda Mert Hakan Yandaş, tribünlere Fenerbahçe armasını gösterdi.
FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ
Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı arasında gerginlik yaşandı.
İki takım görevlileri araya girdi ve oyuncular sakinleştirilmeye çalışıldı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr