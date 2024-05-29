Son dakika! Erden Timur Galatasaray'da devam edecek mi? Kararını verdi

29 May 2024 16:36 - Güncelleme : 29 May 2024 16:40

Geçtiğimiz dönem Sportif A.Ş. Başkanvekili görevini üstlenen Erden Timur, yaptığı transferlerle adından söz ettirmiş ve taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

ERDEN TİMUR KARARINDAN VAZGEÇMEDİ

A Spor'da yer alan haberde; Başkan Dursun Özbek, kendisiyle devam etmek istediğini dile getirse de Erden Timur'un istifa konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

PAZARTESİ GÜNÜ İSTİFASINI SUNACAK!

Mazbatasını alan yönetim, ilk toplantısını 30 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirecek. Aynı gün Erden Timur'un Sportif A.Ş.'deki görevinden istifa edeceği belirtildi.

"GALATASARAY SİYASETİNDEN TEPKİ GÖRÜYORUM"

Erden Timur geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı camiayla ilgili, "Dışarıdaki tepkinin on katı tepki görüyorum Galatasaray siyasetinden. Zaten baş edemediğim şey de o." ifadelerini kullanmıştı.