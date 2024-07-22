Son dakika | Fenerbahçe, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Jose Mourinho'dan sürpriz tercihler
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. İşte kadrodaki isimler...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak.
Mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın UEFA kadrosu belli oldu.
CENGİZ ÜNDER KADRO DIŞI KALDI!
Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Umut Nayir kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertli takımın maçtan 24 saat önceye kadar kadroda 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:
Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin
Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao
Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın
Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin