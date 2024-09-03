Son dakika! Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Luan Peres'in yeni takımı belli oldu

03 Eylül 2024 15:06 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 15:13

Yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken, transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala dikkat çeken bir ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertliler Luan Peres ile yollarını resmen ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres’in kalıcı transferi konusunda Brezilya’nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Detaylar geliyor...