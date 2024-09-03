Son dakika! Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Luan Peres'in yeni takımı belli oldu
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Eylül 2024 15:06 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 15:13
Son dakika haberi: Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen oyunculardan Luan Peres ile yollarını resmen ayırdı. Sarı lacivertliler, Brezilyalı stoperin yeni takımını açıkladı.
Yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken, transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala dikkat çeken bir ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertliler Luan Peres ile yollarını resmen ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Luan Peres’in kalıcı transferi konusunda Brezilya’nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı