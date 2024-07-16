Son dakika | Fenerbahçe Cenk Tosun transferini resmen açıkladı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 09:07 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 09:12
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Milli golcü transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecek.
Son dakika haberine göre Fenerbahçe Cenk Tosun transferini resmen açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: Tgrthaber.com