Son dakika | Fenerbahçe Cenk Tosun transferini resmen açıkladı

16 Temmuz 2024 09:07 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 09:12

Son dakika haberine göre Fenerbahçe Cenk Tosun transferini resmen açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

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