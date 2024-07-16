Galatasaray, Guela Doue transferinde vites artırdı

16 Temmuz 2024 03:52 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 03:54

Saul Niguez, Sevilla'ya kiralık olarak transfer oldu!

Saul Niguez, Sevilla'ya kiralık olarak transfer oldu!

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların Rennes'nin Fildişi Sahilli savunmacısı Guela Doue ile ilgilendiği belirtiliyordu. İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre; Galatasaray, Guela Doue'yi transfer etmek için çalışmalarına hız verdi.

Haberde 21 yaşındaki futbolcuya İtalya Serie A'dan da ilginin olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın transferi bitirmeye çok yakın olduğu bildirildi.

DOUE'NİN KARNESİ

1.87 boyundaki sağ bek geçen sezon Rennes formasıyla toplamda 33 maça çıktı ve 4 gol pası verdi.

Transfermarkt verilerine göre Guela Doue'nin 7 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.