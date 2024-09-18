Son dakika! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

18 Eylül 2024 16:26 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 16:57

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trendyol Süper Lig​'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

DEV DERBİYİ KARAOĞLAN YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan​ görev alacak.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

4 KEZ DERBİ​ YÖNETTİ

Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan bugüne kadar 1 kez Fenerbahçe​ ile Galatasaray​ arasındaki mücadelede düdük çaldı. 2021-2022 sezonunda 10 Nisan 2022 tarihinde Kadıköy'de oynanan derbiyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

Karaoğlan kariyerinde ayrıca daha önce 2 kez Galatasaray - Beşiktaş, 1 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerini yönetti.

Atilla Karaoğlan'ın görev aldığı derbiler şu şekilde:

14.03.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

09.12.2023

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

03.08.2024

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5

Ligin 6. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan