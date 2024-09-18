Son dakika! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
DEV DERBİYİ KARAOĞLAN YÖNETECEK
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan görev alacak.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
4 KEZ DERBİ YÖNETTİ
Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan bugüne kadar 1 kez Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadelede düdük çaldı. 2021-2022 sezonunda 10 Nisan 2022 tarihinde Kadıköy'de oynanan derbiyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.
Karaoğlan kariyerinde ayrıca daha önce 2 kez Galatasaray - Beşiktaş, 1 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerini yönetti.
Atilla Karaoğlan'ın görev aldığı derbiler şu şekilde:
14.03.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
10.04.2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0
09.12.2023
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3
03.08.2024
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5
Ligin 6. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
20 Eylül Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Karaoğlan iyi hakem , umarım adil bir maç yapar