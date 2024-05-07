Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla ilgili deplasman seyircisi kararı! İl Spor Güvenlik Kurulu duyurdu

07 May 2024 12:18 - Güncelleme : 07 May 2024 12:41

İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçına 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftarın alınmasına karar verdi.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇIYLA İLGİLİ FLAŞ KARAR!

Süper Lig maçlarındaki tarihi derbilerden biri olacak Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmasında ev sahipliğini Galatasaray üstlendi. Türkiye Süper Kupası'na adım adım yaklaşırken yaşanacak olan en kritik derbi için İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftar açıklamasında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Spor Güvenlik Kurulu, 19.05.2024 Pazar günü Ali Sami Yen - Rams Park Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen - Rams Park Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir."

İLK DEVREDEKİ MAÇTA GALATASARAY TRİBÜNÜ DOLMUŞTU

Süper Lig'in ilk devresinde Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan, 0-0 sona eren karşılaşmada Galatasaray seyircisi Ülker Stadı'nda takımlarını desteklemişti.

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