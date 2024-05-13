Son dakika! Fenerbahçe'de beklenen oldu: Aziz Yıldırım aday olmaya karar verdi!
Son dakika haberi... Şampiyonluk şansı artık mucizelere kalan Fenerbahçe'de gözler seçim gündemine çevrildi. Daha önce aday olmayacağını açıklayan Ali Koç'un fikrini değiştirerek adaylığını açıklamıştı. Sadettin Saran da Ali Koç'un aday olmasıyla çekildiğini duyurmuştu. Aziz Yıldırım, Ali Koç'un tek aday olmasının ardından harekete geçti ve aday olmaya karar verdi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan ve şampiyonluk şansı iyice azalan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Pazar günü derbide karşılaşacak olan ezeli rakiplerde seçim çalışmaları de hız kazandı. Cuma günü Ali Koç'un adaylığını açıkladığı, Sadettin Saran ise Ali Koç lehine çekildiği sarı-lacivertlilerde gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi.
500 İMZA TOPLANDI
Fenerbahçe kongre ve divan üyelerinin, dün oynanan Kayserispor maçında lehine tezahüratta bulunulan Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladığı ve bu imzaların da 500'e ulaştığı iddia edilmişti.
ADAY OLMAYA KARAR VERDİ
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı aldı. Yıldırım, saat 21.00'de TRT Spor'da açıklamalarda bulunacak.
DÜNYACA ÜNLÜ TEKNİK ADAMLARLA GÖRÜŞÜYOR!
Aziz Yıldırım'ın dünyaca ünlü teknik adamlarla temas halinde olduğu ve seçilmesi halinde bu isimlerden birini takımın başına getireceği de öne sürüldü.