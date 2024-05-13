Son dakika! Fenerbahçe'de beklenen oldu: Aziz Yıldırım aday olmaya karar verdi!

13 May 2024 18:24 - Güncelleme : 13 May 2024 18:39

Trendyol Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan ve şampiyonluk şansı iyice azalan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Pazar günü derbide karşılaşacak olan ezeli rakiplerde seçim çalışmaları de hız kazandı. Cuma günü Ali Koç'un adaylığını açıkladığı, Sadettin Saran ise Ali Koç lehine çekildiği sarı-lacivertlilerde gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi.

500 İMZA TOPLANDI

Fenerbahçe kongre ve divan üyelerinin, dün oynanan Kayserispor maçında lehine tezahüratta bulunulan Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladığı ve bu imzaların da 500'e ulaştığı iddia edilmişti.

ADAY OLMAYA KARAR VERDİ

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı aldı. Yıldırım, saat 21.00'de TRT Spor'da açıklamalarda bulunacak.

DÜNYACA ÜNLÜ TEKNİK ADAMLARLA GÖRÜŞÜYOR!

Aziz Yıldırım'ın dünyaca ünlü teknik adamlarla temas halinde olduğu ve seçilmesi halinde bu isimlerden birini takımın başına getireceği de öne sürüldü.