Son dakika! Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu şikayeti!

24 May 2024 17:34 - Güncelleme : 24 May 2024 17:53

Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan derbide yaşanan olayların yankısı sürüyor.

Fenerbahçe, Galatasaraylı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nu TFF'ye şikayet etti.

SARF ETTİĞİ HAKARETLER NEDENİYLE ŞİKAYET EDİLDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir." denildi.