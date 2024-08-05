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Son dakika | Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 13:11 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 13:38
Son dakika | Fenerbahçe&#039;nin Şampiyonlar Ligi&#039;ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

İLK MAÇ 20-21 AĞUSTOS'TA KADIKÖY'DE

Play-off turundaki ilk maçlar 20 veya 21 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe, Lille elemesi halinde play-off turunda ilk maçı evinde, ikinci maçı ise deplasmanda oynayacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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