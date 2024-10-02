Son dakika | Fenerbahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu açıklandı

02 Ekim 2024 14:12 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 14:28

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında yarın Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe​, UEFA Avrupa Ligi​'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Twente​ ile karşı karşıya gelecek. Twente​ - Fenerbahçe​ maçı, 3 Ekim 2024 Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak.

İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK

Twente Stadı'nda oynanacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Kafilede kırmızı kart cezasından dolayı oynayamayacak olan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat yer almadı. Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Hollanda’ya hareket etti.

Sarı-lacivertlilerin, Twente maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun."