Son dakika! Fenerbahçe'ye derbide sakatlık şoku! Milli futbolcu maça devam edemedi

27 Nisan 2024 19:24 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 19:59

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti.

İSMAİL YÜKSEK MAÇA DEVAM EDEMEDİ!

Zorlu mücadelenin 13. dakikasında İsmail Yüksek, Beşiktaşlı Semih Kılınçsoy ile yaşadığı pozisyon sonrası sakatlandı. Milli oyuncu bir süre kenarda tedavi olduktan sonra sahaya döndü ancak bir süre kendini deneyen başarılı orta saha değişiklik istedi.

İKİ DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Fenerbahçe'de yerli kuralı nedeniyle iki değişiklik birden yapılmak zorunda kalındı.

İsmail Yüksek ve Becao oyundan alındı. Çağlar Söyüncü ile Rade Krunic oyuna girdi.