Son dakika! Fenerbahçe'ye Mourinho çalımı! Ezeli rakibin teklifini kabul etti

18 May 2024 21:42 - Güncelleme : 18 May 2024 21:46

Beşiktaş'ta gelecek sezon için teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Siyah-beyazlıların 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Jose Mourinho ile görüştüklerini açıkladı. Mourinho görüşmenin ardından Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

"JOSE MOURİNHO GELMEYİ KABUL ETTİ"

Hüseyin Yücel açıklamasında, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi. Beşiktaş olarak Mourinho'nun ekonomik anlamdaki beklentilerini karşıladık. Sponsorluklar özelinde çalışmamız var. Rakamları karşılamaya hazırız. Yönetim kurulu içerisinde Mourinho konusunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta İtalya'da son bir görüşme gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

MOURİNHO, FENERBAHÇE İLE DE GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım da göreve gelmesi durumunda teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu düşündüğünü ve Portekizli teknik adam ile görüşmelerde bulunduklarını açıklamıştı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç'un da Jose Mourinho ile görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti.