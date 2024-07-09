Son dakika | Fenerbahçe'ye yerli golcü: Bertuğ Yıldırım imzaya yakın 

09 Temmuz 2024 12:20 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 12:21

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmasının ardından takviye çalışmalarında ağırlığı ilk olarak ileri uç bölgesine veren sarı-lacivertliler Bertuğ Yıldırım transferini bitirmek üzere.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı son dakika transfer gelişmesine göre; Fenerbahçe, yönetimi hem Bertuğ Yıldırım hem de kulübü Rennes ile temasa geçti.

HATAYSPOR'DA PARLADI

İstanbul ekiplerinden Sarıyer'in altyapısında yetiştikten sonra transfer olduğu Hatayspor'da adını duyuran Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz sene yaz döneminde 5.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olmuştu.

21 yaşındaki A milli santrfor, geçen sezon 21'i lig maçı olmak üzere toplam 31 maçta 2 gol atıp 2 de asist yaparken, yerli ve yabancı birçok kulübün transfer listesine adını yazdırdı.