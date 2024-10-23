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Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte karşılaşmayı yönetecek isim

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 12:42 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:55
Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte karşılaşmayı yönetecek isim

Son dakika haberi: Süper Lig'de 10. hafta heyecanı dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. İki takımın da Avrupa maçları nedeniyle pazartesi günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde maçın hakemi belli oldu. İşte TFF'den yapılan o açıklama...

Son dakika haberine göre Süper Lig'de 10. hafta heyecanı dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray​, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş​ ile kozlarını paylaşacak.  İki takımın da Avrupa maçları nedeniyle pazartesi günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde maçın hakemi belli oldu.

DÜDÜK ARDA KARDEŞLER​'İN

TFF​'den yapılan açıklamaya göre maçı Arda Kardeşler yönetecek.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte karşılaşmayı yönetecek isim - 1. Resim

İŞTE SÜPER LİG'DE 10. HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLER

25 Ekim 2024 Cuma
Adana Demirspor - Sivasspor | Atilla Karaoğlan

26 Ekim 2024 Cumartesi
Hatayspor - Kayserispor | Zorbay Küçük
Kasımpaşa - Samsunspor | Çağdaş Altay
Göztepe - Trabzonspor | Cihan Aydın

27 Ekim 2024 Pazar
Gaziantep FK - Konyaspor | Burak Pakkan
Alanyaspor - Antalyaspor | Yasin Kol
Fenerbahçe - Bodrum FK | Mehmet Türkmen

28 Ekim 2024 Pazartesi
Başakşehir - Eyüpspor | Abdullah Buğra Taşkınsoy
Galatasaray - Beşiktaş | Arda Kardeşler

Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte karşılaşmayı yönetecek isim - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe23 Ekim 2024 12:45

İkinci derbite de hakem Arda Kardeşler hem de iyi bir hakem de

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