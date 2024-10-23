Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte karşılaşmayı yönetecek isim

23 Ekim 2024 12:42 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:55

Son dakika haberi: Süper Lig'de 10. hafta heyecanı dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. İki takımın da Avrupa maçları nedeniyle pazartesi günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde maçın hakemi belli oldu. İşte TFF'den yapılan o açıklama...

Kerem Aktürkoğlu'ndan Osimhen yorumu: Biz de şaşırdık! Galatasaray - Beşiktaş derbisi için de konuştu

Kerem Aktürkoğlu'ndan Osimhen yorumu: Biz de şaşırdık! Galatasaray - Beşiktaş derbisi için de konuştu

Son dakika haberine göre Süper Lig'de 10. hafta heyecanı dev bir maça sahne olacak. Lider Galatasaray​, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş​ ile kozlarını paylaşacak. İki takımın da Avrupa maçları nedeniyle pazartesi günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde maçın hakemi belli oldu.

DÜDÜK ARDA KARDEŞLER​'İN

TFF​'den yapılan açıklamaya göre maçı Arda Kardeşler yönetecek.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

İŞTE SÜPER LİG'DE 10. HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLER

25 Ekim 2024 Cuma

Adana Demirspor - Sivasspor | Atilla Karaoğlan

26 Ekim 2024 Cumartesi

Hatayspor - Kayserispor | Zorbay Küçük

Kasımpaşa - Samsunspor | Çağdaş Altay

Göztepe - Trabzonspor | Cihan Aydın

27 Ekim 2024 Pazar

Gaziantep FK - Konyaspor | Burak Pakkan

Alanyaspor - Antalyaspor | Yasin Kol

Fenerbahçe - Bodrum FK | Mehmet Türkmen

28 Ekim 2024 Pazartesi

Başakşehir - Eyüpspor | Abdullah Buğra Taşkınsoy

Galatasaray - Beşiktaş | Arda Kardeşler