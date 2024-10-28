Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı!

28 Ekim 2024 12:20 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 12:35

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı.

Son dakika haberine göre Galatasaray - Beşiktaş​ derbisinin VAR​ hakemi Onur Özütoprak oldu. Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray​ ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 28 Ekim Pazartesi günü (Bugün) RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan karşılaşmanın orta hakemliğini Arda Kardeşler üstlenecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek.

ONUR ÖZÜTOPRAK VAR'DA

Maçta ilk düdüğün çalmasına artık saatler kalırken TFF'den beklenen açıklama geldi. Federasyonun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada derbinin VAR hakemini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın VAR hakemi Onur Özütoprak oldu. AVAR olarak ise Serkan Çimen görev yapacak.