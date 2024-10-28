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Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ekim 2024 12:20 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 12:35
Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı.

Son dakika haberine göre Galatasaray - Beşiktaş​ derbisinin VAR​ hakemi Onur Özütoprak oldu. Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray​ ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 28 Ekim Pazartesi günü (Bugün) RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı! - 1. Resim

ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan karşılaşmanın orta hakemliğini Arda Kardeşler üstlenecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek.

Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı! - 2. Resim

ONUR ÖZÜTOPRAK VAR'DA

Maçta ilk düdüğün çalmasına artık saatler kalırken TFF'den beklenen açıklama geldi. Federasyonun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada derbinin VAR hakemini duyurdu.

Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı! - 3. Resim

Yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın VAR hakemi Onur Özütoprak oldu. AVAR olarak ise Serkan Çimen görev yapacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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