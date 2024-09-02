Son dakika | Galatasaray sol beke takviye yaptı! Ismail Jakobs resmen açıklandı

02 Eylül 2024 23:08 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 23:13

Son dakika haberine göre Trendyol Süper Lig takımı Galatasaray sol bek transferi gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip Monaco forması giyen Ismail Jabobs'u KAP'a açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 euro'dur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.