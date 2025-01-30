Son dakika | Galatasaray transfer etmek istiyordu, Başakşehir kaptı! İmzaya geliyor

30 Ocak 2025 10:48 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:04

Başakşehir Futbol Kulübü, adı Galatasaray ile anılan İrlandalı orta saha oyuncusu Festy Ebosele'yi transfer etti. Kadrosuna kattı. İşte detaylar...

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Başakşehir Futbol Kulübü, İrlandalı orta saha oyuncusu Festy Ebosele'yi transfer etti. Adı Galatasaray ile anılan 22 yaşındaki sağ bek, kendisini Başakşehir'e bağlayan sözleşmeyi bugün imzalayacak.

GALATASARAY'I REDDETMİŞLERDİ

Bonservisi İtalyan ekibi Udinese'de olan, İngiliz ekibi Watford'da kiralık oynayan Ebosele, hedefindeki bir diğer sağ bek Emerson Royal'in sakatlığı sonrası gözünü alternatif isimlere çeviren Galatasaray'ın radarına girmişti. Oyuncu için Udinese'ye yapılan ilk teklif Gianluca Di Marzio'nun geçtiği habere göre İtalyan ekibi tarafından reddedilmişti.

SAKAT SAKAT GELECEK

Watford'da kiralık oynayan Festy Ebosele, Preston North End maçında sakatlanarak oyundan alınmıştı. Haberde Ebosele'nin birkaç hafta içinde sahalara dönme durumu olması halinde Galatasaray'ın transfer için baskısını artıracağı vurgulanmıştı.