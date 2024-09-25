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Son dakika! İstifa etmişti: Galatasaray'dan Cenk Ergün açıklaması!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
25 Eylül 2024 13:47 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 14:15
Son dakika! İstifa etmişti: Galatasaray&#039;dan Cenk Ergün açıklaması!

Son dakika haberi: Galatasaray, transfer döneminde sıkça eleştirilen Cenk Ergün'ün istifasının Dursun Özbek tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Galatasaray​, transfer​ döneminde yoğun şekilde eleştirilen Cenk Ergün​'ün istifasının Dursun Özbek tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Cenk Ergün, sosyal medya hesabından 13 Eylül'de yaptığı paylaşımla istifa​ kararını duyurmuştu.

"CENK ERGÜN'ÜN İSTİFASI KABUL EDİLDİ"

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün’ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir.

Cenk Ergün’e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Aylin25 Eylül 2024 13:59

Bekliyordum bu haberi biraz garip duruyordu zaten, cenk ne yapacak şimdi merak ediyorum

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