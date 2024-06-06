Son dakika! Galatasaray'dan Okan Buruk için imza töreni... Günü ve saati belli oldu
Son dakika haberi... Galatasaray yeni sözleşme imzalayacağı teknik direktör Okan Buruk için yarın saat 11:00'de imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un yeni sözleşme imzalayacağı duyurulmuştu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bu imza töreni yarın gerçekleştirilecek.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede ""Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
Diğer yandan Buruk'un 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı bildirildi,
ŞİMDİDEN 5 KUPASI VAR
Galatasaray'da 2022-2023 sezonu başında göreve getirilen Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekiple Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluk tattı. Buruk yönetimindeki Galatasaray ayrıca, bu sezon Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.
Buruk daha önce Akhisar Belediyespor'un başında 1 kez Türkiye Kupası, Başakşehir FK'nın başında ise Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.