Son dakika! Galatasaray'dan Okan Buruk için imza töreni... Günü ve saati belli oldu

06 Haziran 2024 11:43 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:11

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un yeni sözleşme imzalayacağı duyurulmuştu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bu imza töreni yarın gerçekleştirilecek.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede ""Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan Buruk'un 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı bildirildi,

ŞİMDİDEN 5 KUPASI VAR

Galatasaray'da 2022-2023 sezonu başında göreve getirilen Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekiple Süper Lig'de üst üste 2 şampiyonluk tattı. Buruk yönetimindeki Galatasaray ayrıca, bu sezon Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.

Buruk daha önce Akhisar Belediyespor'un başında 1 kez Türkiye Kupası, Başakşehir FK'nın başında ise Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.