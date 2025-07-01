Hakan Çalhanoğlu Inter Başkanı ve Lautaro Martinez'e cevap verdi! Kriz büyüyor

A Milli Takımımızın yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu, Inter'deki geleceğiyle ilgili spekülasyonlar üzerine sosyal medrya hesabından bir açıklama yayımladı. Milli futbolcu, takım kaptanı Lautaro Martinez'in Fluminense'ye 2-0 kaybettiklmeri maçın ardından kendisine yönelik imalı göndermesi ve kulüp başkanı Giuseppe Marotta'nın yine kendisini hedef alan açıklamalarına sert cevap verdi. İşte o açıklama:

Çalhanoğlu paylaşımının ikinci kısmında şu ifadeleri kullandı:

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcunun takım kaptanı Lautaro Martinez Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense'ye 2-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'na yönelik olduğu yorumu yapılan açıkrlamalarda bulunmuştu. Martinez, "Burada elimizden geleni yapmak için bulunuyoruz ama hoşuma gitmeyen çok şey gördüm. Ben bu takımın kaptanıyım, lideriyim, konuşmam gerek. Mesaj net: Kalmak isteyen ve büyük kupalar için savaşmak isteyen kalsın, diğerlerine hoşça kal. Inter forması önemli bir forma, yaklaşım da bu olmalı" demişti.

Martinez'in açıklamaları sorulan Inter Başkanı Giuseppe Marotta ise Hakan Çalhanoğlu ile ilgili "Basında çıkan haberler bizim bildiklerimizden farklı değil. Hakan şu anda tatilde ve sezon öncesi takıma geri dönecek. Şu ana kadar ayrılacağına dair herhangi bir işaret yok. Bir oyuncu ayrılmak isterse kapımız açık. Bunu Lautaro söylemedi, ben söylüyorum; bu sözler Hakan Çalhanoğlu için. Ancak onu günah keçisi yapmamalıyız, kendisiyle konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.