Son dakika! Hatayspor yeni teknik direktörünü açıkladı!

03 May 2024 19:57 - Güncelleme : 03 May 2024 20:01

Volkan Demirel ile yollarını ayıran Atakaş Hatayspor yeni hocasını resmen açıkladı. Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Özhan Pulat ile 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Özhan hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.