Son dakika! Okan Buruk hakkında suç duyurusu!

28 May 2024 10:47 - Güncelleme : 28 May 2024 10:54

Şahan Gökbakar ile eşinin Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasındaki çılgın anları!

Şahan Gökbakar ile eşinin Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasındaki çılgın anları!

Victor Nelsson'dan Galatasaray taraftarına tepki: "Yazıklar olsun!"

Victor Nelsson'dan Galatasaray taraftarına tepki: "Yazıklar olsun!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında "küfürlü tezahürat yaptığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nden yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde geleneksel ve sosyal medyada yayınlanan küfürlü tezahüratları nedeniyle Okan Buruk hakkında 6222 Sayılı Kanun’un 14 ve 22. maddeleri uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Florya'daki şampiyonluk kutlamalarında taraftarların küfürlü tezahüratına eşlik ettiği görüntüler gündem olmuştu.