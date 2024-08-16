Son dakika | Süper Lig'de 3 takımın maçları ertelendi!

16 Ağustos 2024 16:13 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 16:21

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de oynanacak 3. hafta maçlarının tarihlerinde değişikliğe gitti.

TFF, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in 3. haftada oynayacağı maçlarının ertelendiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın 3. haftada ligi bay geçtiği hatırlatıldı. Böylece Avrupa'da mücadele edecek takımlarımız 3. hafta Süper Lig'de maç yapmayacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.

"PLAY-OFF MAÇLARI ÜLKE PUANI AÇISINDA ÖNEMLİDİR"

Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir.

GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR'UN MAÇLARI ERTELENDİ

Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir.

BEŞİKTAŞ 3. HAFTAYI BAY GEÇİYOR

UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.

NİHAİ PROGRAM DAHA SONRA İLAN EDİLECEK

Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir."