Son dakika | Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 10:53 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:59
Son dakika haberi: Süper Lig'de sezon yarın Galatasaray-Hatayspor maçıyla açılıyor. TFF, 1. haftada oynanacak maçların hakemlerini duyurdu. İşte maçları yönetecek hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Ligin açılış maçında Hatayspor'u konuk edecek son şampiyon Galatasaray'ın maçında Turgut Doman düdük çalacak. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında ise Atilla Karaoğlan görev yapacak.
İŞTE MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER:
Galatasaray - Hatayspor: Turgut Doman
Fenerbahçe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
Samsunspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
Sivasspor - Trabzonspor: Cihan Aydın
Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük
Alanyaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
Çaykur Rizespor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
Bodrum FK-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
Kaynak: tgrthaber.com