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Son dakika | Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 10:53 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:59
Son dakika | Süper Lig&#039;de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Son dakika haberi: Süper Lig'de sezon yarın Galatasaray-Hatayspor maçıyla açılıyor. TFF, 1. haftada oynanacak maçların hakemlerini duyurdu. İşte maçları yönetecek hakemler...

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ligin açılış maçında Hatayspor'u konuk edecek son şampiyon Galatasaray'ın maçında Turgut Doman düdük çalacak. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında ise Atilla Karaoğlan görev yapacak.

İŞTE MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER:

Galatasaray - Hatayspor: Turgut Doman

Fenerbahçe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

Samsunspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

Sivasspor - Trabzonspor: Cihan Aydın

Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük

Alanyaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

Çaykur Rizespor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

Bodrum FK-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

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Kaynak: tgrthaber.com
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