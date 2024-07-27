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Süper Lig'de görev yapacak gözlemciler belli oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 17:52 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:53
Süper Lig&#039;de görev yapacak gözlemciler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), yeni sezonda Süper Lig'de görev yapacak gözlemcileri duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak gözlemcileri açıkladı.

TFF’nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Süper Lig'de 20 gözlemcinin görev yapacağı ifade edildi.

Merkez Hakem Kurulu’nun 2024-2025 sezonunda belirlediği gözlemciler şu şekilde:

"Ali Uluyol (Ankara), Cem Papila (Ankara), Murat Ilgaz (Ankara), Aytekin Durmaz (Balıkesir), Hamza Işın (Burdur), Hakan Sivriservi (Eskişehir), Mürvet Sezer (Giresun), Muhittin Boşat (İstanbul), Süleyman Abay (İstanbul), A. Somer Karakaş (İzmir), Erol Ersoy (İzmir), Halis Özkahya (İzmir), Hüseyin Sabancı (İzmir), İsmet Arzuman (İzmir), Mustafa Arslan (İzmir), Taner Gizlenci (İzmir), Tolga Özkalfa (İzmir), İbrahim Aksoy (Manisa), Kadir Tozlu (Mersin) ve Sabit Hacıömeroğlu (Trabzon)."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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