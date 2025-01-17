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Son dakika | Süper Lig'de sezonun ilk yabancı VAR'ı açıklandı!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Habertürk
17 Ocak 2025 12:09 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 12:11
Son dakika | Süper Lig&#039;de sezonun ilk yabancı VAR&#039;ı açıklandı!

Son dakika haberi: Süper Lig'in 20. haftasındaki Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Jan Boterberg olacak.

Son dakika haberine göre Süper Lig’in 20. haftasında Hatayspor​ ile Galatasaray​ bugün saat 20.00'de Mersin Stadyumu’nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Cihan düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Bahtiyar Birinci yapacak.

Müsabakanın 4. hakemi ise Süleyman olacak.

Son dakika | Süper Lig'de sezonun ilk yabancı VAR'ı açıklandı! - 1. Resim

VAR HAKEMİ BELÇİKA'DAN

Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Belçika'dan Jan Boterberg görev yapacak. Boterberg'e VAR’da Kerem Ersoy eşlik edecek.

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Kaynak: Habertürk
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