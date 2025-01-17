Son dakika | Süper Lig'de sezonun ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Habertürk
17 Ocak 2025 12:09 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 12:11
Son dakika haberi: Süper Lig'in 20. haftasındaki Hatayspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Jan Boterberg olacak.
Son dakika haberine göre Süper Lig’in 20. haftasında Hatayspor ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Mersin Stadyumu’nda karşılaşacak.
Mücadelede hakem Cihan düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Bahtiyar Birinci yapacak.
Müsabakanın 4. hakemi ise Süleyman olacak.
VAR HAKEMİ BELÇİKA'DAN
Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Belçika'dan Jan Boterberg görev yapacak. Boterberg'e VAR’da Kerem Ersoy eşlik edecek.
Kaynak: Habertürk