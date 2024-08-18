Son dakika | TFF’den Göztepe - Fenerbahçe maçı açıklaması! Ali Koç için flaş sözler

18 Ağustos 2024 14:01 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 15:13

Ali Koç'a saldırı sonrasında Fenerbahçe'den çok sert açıklama! "Futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere..."

Ali Koç'a saldırı sonrasında Fenerbahçe'den çok sert açıklama! "Futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere..."

Türikye Futbol Federasyonu (TFF) Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 2. hafta mücadelesinde yaşanan saha içi olaylara ilişkin açıklamada bulundu. TFF’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan kamuoyu duyurusunda her iki cephe de kınanırken, saha içinde Göztepe Kulübü tarafından akredite edilmiş bir kişini saldırısına uğrayan Ali Koç için flaş ifadeler yer aldı.

İşte o açıklama:

"DOĞRU BULMUYORUZ"

“Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır.

Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz.

"GEREKLİ KARAR İVEDİLİKLE VERİLECEKTİR"

Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır.”