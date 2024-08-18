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Göztepe’den Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili ilk açıklama! “Göztepe’nin hakkını koruyacağız…”

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 12:05 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 12:05
Göztepe’den Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili ilk açıklama! “Göztepe’nin hakkını koruyacağız…”

Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan talihsiz olaylar hakkında açıklama gerçekleştiren Göztepe'nin Onursal Başkanı Mehmet Sepil; Her şeyi inceleyeceğiz ve Göztepe'nin hakkını koruyacağız' dedi.

Trendyol Süper Lig'de dün gerçekleşen Göztepe - Fenerbahçe maçı olaylı başladı.

Göztepe’den Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili ilk açıklama! “Göztepe’nin hakkını koruyacağız…” - 1. Resim

Maç öncesinde Fenerbahçe taraftarları stada alınmadı ve polislerle taraftarlar arasında biber gazı sıkılmasına varana kadar arbedeler yaşandı.

Göztepe’den Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili ilk açıklama! “Göztepe’nin hakkını koruyacağız…” - 2. Resim

Maç öncesinde Fenerbahçe taraftarlarına moral verme amacıyla tribüne doğru yürüyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe tarafından akredite olan bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. 

Göztepe’den Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili ilk açıklama! “Göztepe’nin hakkını koruyacağız…” - 3. Resim

Konuyla ilgili açıklama gerçekleştiren Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil; "Her şeyi inceleyeceğiz ve Göztepe'nin hakkını koruyacağız' ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

Göztepe’den Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili ilk açıklama! “Göztepe’nin hakkını koruyacağız…” - 4. Resim

"Göztepe'nin her türlü hakkını koruyacağız. Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak.

Göztepe’den Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili ilk açıklama! “Göztepe’nin hakkını koruyacağız…” - 5. Resim

Olaylar daha sıcakken verilen demeçler çok gerçekçi olmaz.

Göztepe’den Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili ilk açıklama! “Göztepe’nin hakkını koruyacağız…” - 6. Resim

Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." 

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Kaynak: tgrthaber.com
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