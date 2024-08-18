Göztepe’den Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili ilk açıklama! “Göztepe’nin hakkını koruyacağız…”

18 Ağustos 2024 12:05 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 12:05

Ali Koç'a saldırı sonrasında Fenerbahçe'den çok sert açıklama! "Futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere..."

Ali Koç'a saldırı sonrasında Fenerbahçe'den çok sert açıklama! "Futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere..."

Trendyol Süper Lig'de dün gerçekleşen Göztepe - Fenerbahçe maçı olaylı başladı.

Maç öncesinde Fenerbahçe taraftarları stada alınmadı ve polislerle taraftarlar arasında biber gazı sıkılmasına varana kadar arbedeler yaşandı.

Maç öncesinde Fenerbahçe taraftarlarına moral verme amacıyla tribüne doğru yürüyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe tarafından akredite olan bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Konuyla ilgili açıklama gerçekleştiren Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil; "Her şeyi inceleyeceğiz ve Göztepe'nin hakkını koruyacağız' ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Göztepe'nin her türlü hakkını koruyacağız. Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak.

Olaylar daha sıcakken verilen demeçler çok gerçekçi olmaz.

Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın."