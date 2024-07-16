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Son dakika | Trabzonspor'da Thomas Meunier krizi! Sözleşmesini feshetti, davalık oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 13:36 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 13:37
Son dakika | Trabzonspor&#039;da Thomas Meunier krizi! Sözleşmesini feshetti, davalık oldu

Son dakika haberi: Trabzonspor'un Belçikalı sağ beki Thomas Meunier'in sözleşmesindeki ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin süresinin dolmasına 5 dakika kala bordo-mavili takımla olan kontratını tek taraflı olarak feshetti. Başkan Ertuğrul Doğan konuyla ilgili dava açacaklarını duyurdu.

Transferin hızlı takımı Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Thomas Meunier'in takımdan ayrılma kararı aldığını açıklarken yaşananlara açıklık getirdi ve oyuncu ile gideceği takıma dava açacaklarını duyurdu.

Son dakika | Trabzonspor'da Thomas Meunier krizi! Sözleşmesini feshetti, davalık oldu - 1. Resim

A Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"MADDENİN SÜRESİNİN DOLMASINA 5 DAKİKA KALA MAİL ATTI"

"Thomas Meunier'le ilgili durumu şöyle özetleyeyim: Ailevi nedenlerden dolayı bir madde koymuştuk sözleşmeye. Ailesinin yaşadığı bölgedeki bir takıma transfer olması durumunda anlayış gösterecektik. Burada da şöyle bir şart vardı: Anlaşacak takım her kimse daha öncesinden Trabzonspor'la iletişime geçecek ve Trabzonspor da ona göre planlamasını yapacaktı. Bu maddenin süresinin dolmasına 5 dakika kala bir mail geldi kulübümüze. Tek taraflı olarak bize anlaşmasını bitirdiğini söyledi.

"DAVA AÇIYORUZ"

Bu olayın ardından her türlü hukuki haklarımızı kullanmak için avukatlara bilgi verdik. Gideceği kulüple alakalı dava açıyoruz. Bir daha Trabzonspor formasını giymesi mümkün değil."

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Kaynak: tgrthaber.com
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