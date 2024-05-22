Son dakika! Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu! Beşiktaş - Trabzonspor karşı karşıya geliyor

22 May 2024 12:16 - Güncelleme : 22 May 2024 12:34

2023-2024 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Beşiktaş ile Trabzonspor zorlu finalde kupayı müzelerine eklemek için karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI KAÇTA?

Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), finali yönetecek hakemi açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada "Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Trabzonspor finalini Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olgucan üstlenecek. Dördüncü Hakem olarak ise Burak Pakkan görev yapacak" ifadeleri yer aldı.

Maçın VAR hakeminin ise yarın belli olması bekleniyor.

Beşiktaş - Trabzonspor müsabakası 23 Mayıs Perşembe günü (yarın) saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.