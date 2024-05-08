Son dakika! Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu!

08 May 2024 22:22 - Güncelleme : 08 May 2024 22:40

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

İlk maçı evinde 3-2 kazanan Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü Umut Bozok(2), Fountas ve Paul Onuachu'nun golüyle 4-0 yenerek toplamda 7-2'lik skorla finale yükseldi.

FİNALİN ADI: BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR

Trabzonspor, finalde Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak için kozlarını paylaşacak.

Kupada final müsabakası 23 Mayıs'ta oynanacak.

TRABZONSPOR, 16. KEZ FİNALDE

Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükseldi.

Trabzonspor, tarihinde daha önce mücadele ettiği 15 finalde 9 kez mutlu sona ulaştı.

En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ise kariyerinde 3. kez finale yükseldi. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve değişen adıyla İstanbul Başakşehir'in başında 2 kez final oynayan Avcı, penaltılarda kupaları kaybetti.

ONUACHU SAKATLANDI

Trabzonspor'un golcü futbolcuyu Paul Onuachu, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 54. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Nijeryalı santrfor, 3 dakika sonra Federico Ceccherini ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlandı.

Sağ dizinden sorun yaşayan Onuachu, yerini 60. dakikada Umut Bozok'a bıraktı. Umut, biri penaltıdan 2 gol atarak farklı galibiyete katkı verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada Lasagna'nın sağdan ortaladığı topa Güven Yalçın penaltı noktası gerisinde gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada sağdan kullanılan kornerde Ceccherini'nin arka direkte kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.

Pozisyon anlamında kısır geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada Karadeniz temsilcisi öne geçti. Meunier'nin sağdan kale sahasına gönderdiği topa arka direğe sarkarak vuran Onuachu, ağları havalandırdı: 0-1.

69. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Bardhi, topu altıpas gerisine çevirdi. Buraya hareketlenen Fountas, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

72. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda Fountas'ın şutunda, Can Keleş topa elle müdahale etti. Hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada penaltıyı kullanan Umut Bozok, topu kaleci Emre Bilgin'in sağından ağlara gönderdi: 0-3.

77. dakikada bordo-mavili ekip bir gol daha buldu. Sağdan Visca'nın ortasında penaltı noktası civarındaki Umut Bozok'un gelişine vurduğu top, ağlara gitti: 0-4.

Mücadeleyi farklı kazanan bordo-mavili ekip, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.