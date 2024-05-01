Trabzonspor'un yıldızı Pepe halı sahada maç yaptı!

01 May 2024 15:48 - Güncelleme : 01 May 2024 15:50

Trabzonspor'un sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Nicolas Pepe, halı sahada taraftarlarla maç yaparken görüntülendi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 18 müsabakada forma giyen Pepe, 5 gol atmıştı.

ŞOV YAPTI!

Halı saha performansında da etkili olan Fildişi Sahili oyuncunun yaptığı şov da dikkat çekti.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen yıldız ismin Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.