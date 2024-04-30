Trabzonspor'da Başkan Doğan'dan Onachu sözleri: Mümkün değil!

30 Nisan 2024 12:48 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 12:49

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ortak basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Başkan Doğan, Teknik Direktör Avcı ile birlikte 3-4 aydır süreci yönettiklerini belirterek "İki izleme ekibi ayrı ayrı değerlendirmeler yapıyor. Biz ekonomik durumları değerlendiriyoruz. Bugüne kadar anlaştığımız oyuncular var, hocamızın da onayıyla" dedi.

BORCU KAPATMAYA TALİBİM

Buna karşın kulübün ciddi açıdan mali sıkıntı yaşadığının altını çizen Doğan, "1 yıl, 1 aydır başkanım. Ödenen para bu süreçte 140 milyon euroyu buldu. Buna rağmen borcumuz 4 milyar seviyesinde. Ya bunlar ödenemeseydi ne olacaktı? Trabzonspor camiasının bunlara hazır olması lazım. Ekonomik sorunlardan bir şekilde çıkmamız lazım" diye konuştu.

Zamana ve desteğe ihtiyacı olduğunu dile getiren bordo-mavililerin başkanı Doğan, "Benim maddi desteğe ihtiyacım yok, Trabzonspor camiası manevi destek vermeli. Tabii ki transfer konuşacağız. Bu bir şov oyunu. Ben bu borcu kapatmaya talibim. Ben bu borcu kapatabilirsem çocuklarıma büyük bir gururla 'başka bir şey başardım' diyebilirim" ifadelerini kullandı.

ONUACHU SÖZLERİ!

Doğan Southampton'dan kiralanan ve performansıyla taliplerini arttıran Paul Onuachu'nun takımda kalması için kulübüyle görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaştı. İngiliz ekibinin oyuncuyu bonservisiyle satmak istediğini belirten Doğan "Çok ciddi maliyetle aldıkları bir oyuncu. Trabzonspor'un da şu an öyle bir maliyete girmesi mümkün değil. Kiralama formülü üzerinde anlaşabilirsek tekrar konuyu değerlendiririz." dedi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"BU PUAN SKALASI ÇOK SAĞLIKLI DEĞİL"

Finansal durumla başkan ilgileniyor. Ben de teknik tarafıyla ilgileniyorum. Trabzonspor'un sürdürülebilir başarılı olması lazım finansal ve teknik olarak bir dünya markası olabilir nitelikte.

(Ligdeki şampiyonluk yarışı) Çok sağlıklı bulmuyorum puan skalasını. Önümüzdeki senelerde böyle yüksek puan skalasının olacağını düşünmüyorum. Şampiyonluğu herkes istiyor ama sürdürülebilir olmak, yarışmak... Bazen 1, bazen 2 olursunuz ama Trabzonspor her zaman yarışın içinde olmalı.

"PAS OYUNUNA DEVAM..."