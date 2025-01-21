Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci maçların programı açıklandı!
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Sabah.com
21 Ocak 2025 13:06 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 13:11
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci maçlarının programı açıklandı. Karşılaşmalar 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak.
Son dakika haberine göre Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci maçlarının programı açıklandı. Karşılaşmalar 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması ikinci müsabakalarına ilişkin program açıklandı.
Gruplardaki 2. maçlar 4,5 ve 6 Şubat'ta oynanacak.
Kaynak: Sabah.com