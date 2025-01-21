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Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci maçların programı açıklandı!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Sabah.com
21 Ocak 2025 13:06 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 13:11
Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası&#039;nda ikinci maçların programı açıklandı!

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci maçlarının programı açıklandı. Karşılaşmalar 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak.

Son dakika haberine göre Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci maçlarının programı açıklandı. Karşılaşmalar 4, 5 ve 6 Şubat​'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası​ Grup Aşaması ikinci müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Gruplardaki 2. maçlar 4,5 ve 6 Şubat'ta oynanacak.

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci maçların programı açıklandı! - 1. Resim

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Kaynak: Sabah.com
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