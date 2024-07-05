Spor basınından UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki: Hukuk ilkelerine aykırı

05 Temmuz 2024 16:20 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 16:24

UEFA, Avusturya maçında attığı golden sonra bozkurt sevinci yapan Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi. UEFA cezasının gerekçesinde, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir" ifadelerine yer verdi.

Karara spor basınından tepki yağdı. Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal, UEFA'nın verdiği men cezasını TGRT Haber canlı yayınında değerlendirdi. Söz konusu kararın sürpriz olmadığını belirten Ömer Faruk Ünal, UEFA'nın siyasi sembollere karşı hassasiyet içinde olduğunu söyledi.

Millilerin Hollanda maçına odaklanması gerektiğini vurgulayan Ünal, "Ülke olarak, futbol takımımız ve teknik kadromuz olarak buraya takılıp kalmamalıyız. Sadece sahanın içine odaklanmalıyız. Çünkü bunlar bilerek yapıyorlar" dedi.

Ömer Faruk Ünal'ın açıklamaları şöyle:

"MİLLİ TAKIMIN DİKKATİNİ DAĞITMAK İÇİN BİLEREK YAPIYORLAR"

"UEFA bu konularda titiz ve hassas. Siyasi slogan ve sembollerin kullanılmasını pek arzu etmiyor. Tabii ellerine böyle bir fırsat geçince bunu hemen bizim aleyhimize kullandılar. Zaten dün Avrupa basınında dün bu konuda tahrik edici yayınlar vardı.

Çok sürpriz bir karar olduğunu düşünmüyorum, bekliyordum böyle bir şey olabileceğini. UEFA siyasi birtakım sembol ve resimlere karşı hassasiyet içinde. Kendine göre birtakım gerekçeleri var. Ancak sakin kalmakta fayda var. Yarınki maça hazırlanırken ülke olarak, futbol takımımız ve teknik kadromuz olarak buraya takılıp kalmamalıyız. Muhtemelen de itiraz edeceğiz. Şu saatlerde itiraz dilekçesi hazırlanıyor. Bu itirazdan sonra belki ceza 1 maça düşebilir, belki tamamen kalkabilir. Bu da ihtimaller arasında.

Ama milli takım olarak sadece sahanın içine odaklanmalıyız. Çünkü bunlar bilerek yapıyorlar. Milli takımımızın, federasyonumuzun dikkatini dağıtmak, enerjisini başka yere çekmek istiyorlar. Onun için sakin kalmakta fayda var. Bizim Hollanda maçına odaklanmamız lazım. Bu süreci hukukçular takip etsin, futbolcular maça odaklanmalı.

"İTİRAZ BU AKŞAM CEVAPLANIR"

Merih kendi savunmasını verdi. 2 maç ceza geldi. Şimdi TFF itiraz hakkını kullanacak. Muhtemel maçları da dikkate alarak çok çabuk karar alıyor. Ben bu gece ya bu kararın onaylandığını ya da cezanın bir maça indirileceğini düşünüyorum. Bu gece geç saatlerde haber alacağız. Çünkü maçtan önce bu işin neticelenmesi gerekiyor.

TFF'nin çok değerli hukukçuları var. Tecrübeli hukukçuları var. Avrupa'dan da yardım aldıkları hukukçular var. Gerekçelerimizi, savunmamızı ortaya koyacağız. Avrupa'da birçok örneğini gördük. Siyasi slogan, siyasi sembolü kullanan oyunculara rastladık defalarca. Ama işte UEFA bu konuda çok katı. Sporu siyasi tartışmalara karıştırmak istemiyorlar.

Ben çok ümitliyim Hollanda maçından. Biz zor maçları geride bıraktık. Genelde kolay maçları zorlaştırırız. Gruptan çıkmamız, Avusturya'yı elememiz büyük bir sinerji oluşturdu. Milli takımda kenetlenme oldu, oyun şablonu gelişti. Ne oynadığımız, ne oynayacağımız belli. Teknik ekibimiz milli takımı belli bir noktaya getirdi. Hollanda çok isabetli bir eşleşme oldu. Dişimize göre bir rakip. Yarın Hollanda'yı eleyebileceğimizi düşünüyorum. Duyguları bir kenara bırakıp sahaya odaklayacağız. Milli takımın yarı finale kalması futbolumuz açısından da çok önemli bir dönüm noktası olacak.

"UEFA'NIN KARARI ÖN YARGILI"

Spor Yazarı Tahir Kum da UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezaya ilişkin açıklamalarda bulundu. UEFA'nın söz konusu kararının ön yargılı olduğunu ifade eden Tahir Kum tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Siyasi bir karar. Zaten bunun nasıl ön yargılı bir karar olduğunu disiplin kurulu toplanmadan Alman basınının '2 maç men cezası aldı' diyerek kamuoyuna duyurması apaçık gösteriyor. Yani UEFA da Almanya'da kendini ele verdi. Çünkü kurul toplanmadan karar açıklandı.

TFF'nin nasıl bir savunma yaptığını bilmiyorum. Bu savunmalar çok önemlidir. Ben Türkiye'de özellikle futbol yargısıyla, UEFA ve FIFA konularıyla iştigal eden bir kişi olarak söylüyorum; UEFA'nın bu konuda emsal hiçbir kararı yok. Kınamadan öteye gitmez demiştim. Çünkü bu nedir? Ülkenin kendi içinde siyasi bir sembolüdür. Bu bir Çetnik selamı gibi, Nazi selamı gibi soykırımı çağrıştıran bir selam değildir. Bu uluslararası ideolojik bir sembol değildir. Türkiye'de böyle bir hareket yapınca ceza alıyor musunuz? Hayır. Kendi içinde ceza almayan bir hareketin uluslararası arenada cezalandırılması çok komik bir şey.

"KOMİK VE SAÇMA SAPAN BİR KARAR"

Merih Demiral'ın yaptığı hareket Avusturyalı taraftarlar, İsviçreli, Fransız, İngiliz taraftarlar tarafından yadırganmış mıdır, anlaşılmış mıdır? İngiltere Milli Takım'ı oyuncusu Belingham'ın herkesin gözü önünde yaptığı edepsiz harekete bir maç ceza verdiğiniz yerde Merih'in hareketine 2 maç ceza vermek UEFA Disiplin Kurulu'nun nasıl ön yargılı bir kurul olduğunu açıkça göstermektedir.

TFF CAS'a itirazda bulunacak. Kararda diyor ki temel kural ihlali yapmıştır. Futbol dışı davranışta bulunmuştur. Bu tamamen ön yargılı, komik ve saçma sapan bir karar.

"HUKUK İLKELERİNE AYKIRI"

Kararı veren kurumun başındaki kişinin Avusturyalı olması) Bu bir kere hukuk ilkelerine aykırı çünkü 'ihsas-ı rey' diye bir şey vardır. Yani bağlı olduğunuz bir ülke, kulüp varsa o toplantıya katılmamanız gerekiyor. Toplantıda oy kullanma hakkınız olamaz. Buna sadece TFF'nin ülkenin topyekun tepki göstermesi lazım tüm siyasi partileriyle.

Dışişleri Bakanımız geçenlerde çok güzel yazılı bir açıklama yaptı. Mutlaka UEFA'ya gereken cevap verilmelidir. Bana emsal bir karar göstersinler ben de öpüp başıma koyayım.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. Çeyrek finale kalan İsviçre'nin başındaki hoca Türk. Turnuvada 3 maçta düdük çalıp başarılı olan Halil Umut Meler Türk. Herkesin A Milli Takım'la katıldığı yere neredeyse yaş ortalamasıyla ümit milli takımıyla katılan Türkiye çeyrek finalde. Türkiye damga vurdu. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı yerde Türk taraftarlar Almanlardan daha çok maça giderek rekor kırdı. Bugüne kadar olmuş bir şey değil bu. Almanlardan daha yüksek seyirci ortalamamız. Bu tabii kıskanılıyor. Buna Ankara'nın mutlaka güzel bir cevap vereceğini düşünüyorum.

"KARAR CAS'TAN DÖNECEKTİR"

Niyet okumak istemiyorum ama demek ki TFF doğru bir savunma yapmadı. O kadar çok örnek var ki. Arnavutluk-Kosova maçında var, İsviçre maçında var, Sırp futbolcuların uçakta yaptıkları hareketler var. Soykırımı çağrıştıran birçok emsal varken, cezasız kalmış birçok eylem varken ülkenin kendi içinde sembol olmuş bir hareketini yapmış olmanın bırakın cezası sevki bile ayıptır. Bu kararın CAS'tan döneceğini düşünüyorum."