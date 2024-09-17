Spor Toto'dan Galatasaray ve Adana Demirspor'a suç duyurusu!

17 Eylül 2024 13:31 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:13

Sosyal medyada gündeme gelen ve tartışmalara neden olan Galatasaray'ın forma sırt sponsorluğunda flaş bir gelişme yaşandı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray, Adana Demirspor ve MeritKing adı altında bahis oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar...