Spor Toto'dan Galatasaray ve Adana Demirspor'a suç duyurusu!
Sosyal medyada gündeme gelen ve tartışmalara neden olan Galatasaray'ın forma sırt sponsorluğunda flaş bir gelişme yaşandı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray, Adana Demirspor ve MeritKing adı altında bahis oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar...
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ve Adana Demirspor'a yönelik suç duyurusunda bulundu.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Spor Toto yetkilileri suç duyurusunu 'bahis oynatılan web siteleri hakkında' gerçekleştirdi.
Sabuncuoğlu tarafından yapılan paylaşımda, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ile Adana Demirspor ve MeritKing adı altında bahis oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu" denildi.
MERİTKİNG NEWS SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU!
Galatasaray'ın yeni forma sırt sponsoru olan Meritking.news adlı site, yasadışı bir bahis sitesiyle bağlantılı olduğu iddialarıyla sosyal medyada gündem olmuştu.
Bence spor kulüpleri bu tür sponsorluklarla dikkat çekmek yerine, sahada başarılar elde ederek daha iyi bir imaj yakalamalı