Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Spor Toto'dan Galatasaray ve Adana Demirspor'a suç duyurusu!

Spor Toto'dan Galatasaray ve Adana Demirspor'a suç duyurusu!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 13:31 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 14:13
Spor Toto&#039;dan Galatasaray ve Adana Demirspor&#039;a suç duyurusu!

Sosyal medyada gündeme gelen ve tartışmalara neden olan Galatasaray'ın forma sırt sponsorluğunda flaş bir gelişme yaşandı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray, Adana Demirspor ve MeritKing adı altında bahis oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar...

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray​ ve Adana Demirspor​'a yönelik suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Spor Toto yetkilileri suç duyurusunu 'bahis oynatılan web siteleri hakkında' gerçekleştirdi.

Sabuncuoğlu tarafından yapılan paylaşımda, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ile Adana Demirspor ve MeritKing adı altında bahis​ oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu"  denildi.

Spor Toto'dan Galatasaray ve Adana Demirspor'a suç duyurusu! - 1. Resim

MERİTKİNG NEWS SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU!

Galatasaray'ın yeni forma sırt sponsoru olan Meritking.news adlı site, yasadışı bir bahis sitesiyle bağlantılı olduğu iddialarıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
galatasarayadana demirsporbahis
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe17 Eylül 2024 13:34

Bence spor kulüpleri bu tür sponsorluklarla dikkat çekmek yerine, sahada başarılar elde ederek daha iyi bir imaj yakalamalı

Sonraki Haber Yükleniyor...